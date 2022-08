Wakacje w Koninie i okolicach. Gdzie wybrać się na letni spacer? Podpowiadamy!

Gdzie na spacer w Koninie?

Pierwsze dwa tygodnie sierpnia przyniosły nam w większości ładną pogodę. Wygląda na to, że pomimo wysokich temperatur upały nie doskwierają aż tak bardzo, jak miało to miejsce w ubiegłym miesiącu. Jest to więc idealny moment na spacer na świeżym powietrzu.