Wakacje 2022. Już wkrótce Ruszył sezon kąpielowy. Gdzie najprzyjemniej relaksować się nad wodą? Mapa kąpielisk

Wakacje 2022 . Już wkrótce ruszył sezon kąpielowy w regionie

1 czerwca rozpoczął się sezon kąpielowy, który potrwa do 30 września. Oznacza to, że w tych terminach w całym kraju uruchamiane są kąpieliska, gdzie na spragnionych ochłody czeka woda, na zapalonych plażowiczów rozgrzany słońcem piasek, a do tego masa atrakcji dla dzieci i dorosłych, jak sporty wodne, spacery po molo czy pożyteczne kursy pływackie.