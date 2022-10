W Koninie powstanie elektrownia atomowa? Wszystko na to wskazuje. To nie tylko nowe miejsca pracy, ale i wiele innych korzyści Marcin Maliński

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, elektrownia jądrowa w Koninie miałaby powstać do roku 2040. Czy rzeczywiście możemy liczyć na "atom"? Wszystko na to wskazuje, że tak.

O Koninie znów zrobiło się głośno, a to za sprawą elektrowni atomowej, która miała by tu powstać. Jak podała „Rzeczpospolita” w ciągu dwóch tygodni ma zostać podpisany list intencyjny pomiędzy spółką ZE PAK i Polską Grupą Energetyczną a koreańskim KHNP. Nowa elektrownia miałaby przynieść miastu wiele korzyści, na co z nadzieją czekają władze Konina - W związku z budową tej elektrowni mamy bardzo pozytywne stanowisko od samego początku – powiedział wiceprezydent Paweł Adamów.