Utrudnienia w ruchu w Koninie. Odcinek drogi zostanie zamknięty. Przygotowano objazd Marcin Maliński

Od jutra tj. 18 sierpnia, od 9.00 zostanie zamknięty odcinek ulicy Przemysłowej od Marantowskiej do Brunatnej wraz z ulicą Hutniczą (od Przemysłowej do Malinieckiej). Na czas remontu przygotowano objazd, którego mapę przedstawiamy poniżej. Do kiedy potrwają utrudnienia?