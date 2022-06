Triathlonowe święto. Ponad 300 zawodniczek i zawodników. Samsung River Triathlon Series

1/4 IM (0,95 km pływanie/ 45 km jazda na rowerze / 10,5 km bieg).

Ludzie z żelaza, w różnym wieku, zawodnicy amatorzy, jak i utytułowani w tym Mistrzyni Europy stanęli do triathlonowych zmagań od wczesnych godzin porannych i zawładnęli częścią miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pierwszych zawodników można już było zobaczyć przygotowujących się do zawodów przed godziną 7 w Warcie.

Zawody rozpoczęły się w niedzielę po godzinie ósmej rano, wtedy to pierwsi zawodnicy z dystansu 1/4 IM weszli do Warty, parę minut później z niej wyszli by następnie ścigać się na rowerze oraz biegać wzdłuż nadwarciańskiego gorzowskiego bulwaru. Trasa rowerowa przypomnijmy prowadziła ulicami gorzowskiego Zawarcia i Zakanala oraz na chwilę na trasie kolarskiej zawodnicy pojawili się w gminie Deszczno.

Kibice i pogoda dopisali

Pomimo wczesnych godzin porannych kibice dopisali. Wśród nich można było spotkać całe rodziny, osoby które zobaczyły ze swoich okien, że coś dzieje się w ich mieście i postanowili kibicować. Kibicowali wszyscy z całych sił na każdej z tras. Liczny udział kibiców, to dawka energii dla zawodników, dlatego w każdych zawodach są oni tak ważni. Pogoda, jak zwykle dopisała startującym. Obyło się na szczęście bez ulewnego deszczu, który nawiedził Gorzów Wielkopolski w poniedziałek.

Klasyfikacja i wyniki

1/8 IM, mężczyźni:

1. Sylwester Kuster (Wisła Wielka) – 0.59,21,

2. Piotr Brudło (Grabowo) – 1.01.49,

3. Adam Kuś (Wysoka) – 1.02,06,

1/8 IM, kobiety:

1. Joanna Woźniak (Szczecin) – 1.07,27,

2. Patrycja Nerć (Szczecinek) – 1.11,51,

3. Zuzanna Kacalska (Szczecin) – 1.18,18.

1/4 IM, mężczyźni:

1. Przemysław Szymanowski (Końskie) – 1.58,05,

2. Konrad Imianowski (Sieraków) – 1.58,15,

3. Adrian Klincewicz (Gorzów) – 1.58,59,

1/4 IM, kobiety:

1. Joanna Sołtysiak (Koło) – 2.07,41,

2. Anna Peterek (Poznań) – 2.17,08,

3. Marta Goc-Kozakiewicz (Kwidzyn) – 2.24,36,

Sztafety 1/8 IM:

1. Kamila Gębka, Jakub Gnat i Tomasz Tomczyk (Swim 2 Tri SMT) – 1.12,07,

2. Wiesław Dyniak, Joanna Barczak i Monika Matla-Fink (Reczynek Tri Team) – 1.17,45,

3. Anna Stybel, Piotr Tytus i Anna Kozak (Falanga) – 1.17,49.

Sztafety 1/4 IM:

1. Piotr Chrzan, Marcin Michałowski i Łukasz Protasiewicz (Lazool Automotiw) – 2.03,00,

2. Karol Brzozowski, Robert Suszczyński i Przemysław Piątkowski (JF Duet Goleniów) – 2.05,28,

3. Agnieszka Rynkiewicz, Mateusz Rynkiewicz i Marcin Palczarski (Fit Test Dzikie Dziki Gorzów) – 2.09,58,

4. Iwona Kunik, Krzysztof Tumłowski i Artur Kunik (MT Med. Dzikie Dziki Gorzów) – 2.10,43.

Nagrody zwycięzcom wręczał wiceprezydent miasta Jacek Szymankiewicz oraz Prezes Fundacji „Jeszcze więcej sportu”. Zwycięzcom bardzo podobały się trasy. Pozostałą klasyfikację można zobaczyć na stronie:https://wyniki.plus-timing.pl/w/river-triathlon-gorzow-2022-18 .Wszystkim oczywiście, którzy ukończyli zmagania – gratulujemy. Organizatorzy cały czas też przypominają, że warto zostać z nimi do końca, ponieważ pula nagród na każdy etap zmienia się.