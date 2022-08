Tragiczny wypadek w Przybrodzinie (gm. Powidz). Nie żyje młody kierowca busa. Mógł mieć około 25 lat

Wypadek w Przybrodzinie. Nie żyje młody kierowca busa

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek (30 sierpnia) około 6.00. Auto dostawcze zatrzymało się na przydrożnym drzewie. Przybyli na miejsce strażacy wydostali poszkodowanego kierowcę z zakleszczonego auta i przekazali go ratownikom medycznym. Niestety, dla kierowcy było już za późno.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że kierowca mógł mieć około 25 lat, a w chwili wypadku żył. Zmarł po przetransportowaniu do szpitala.