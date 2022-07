TOP 10 najlepszych restauracji w Koninie. Tam serwują najlepsze jedzenie! Znasz te miejsca? Marcin Maliński

Ocena: 4,5. Pan z Brodą to prawdziwa amerykańska knajpka na Chorzniu. Jeżeli nigdy nie byliście za Oceanem, a chcecie poczuć USA na talerzu, to dobrze trafiliście! Adres: Spółdzielców 48 Pan z Brodą Zobacz galerię (11 zdjęć)

Pogoda nieco się zepsuła. Na zewnątrz temperatura znacznie spadła, co nie zachęca nas do wyjścia z domu, by spędzić czas na świeżym powietrzu. Nikt jednak nie powiedział, że musimy siedzieć pod gołym niebem. W takie dni jak ten polecamy wypad z rodziną lub znajomymi do jednej z konińskich restauracji. Przygotowaliśmy więc zestawienie najlepszych miejsc, gdzie w Koninie można dobrze zjeść. Zapraszamy do galerii!