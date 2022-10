Teatr w trosce o klimat. "Znajdujemy się na rozdrożu". Publiczność zagrała w spektaklu. Swoje 5 minut miał także prezydent Konina

Klimatyczny teatr ”Rozdroża”

Przygotowania do tego nietypowego spektaklu trwały kilka miesięcy i za całość odpowiedzialni byli znani już w Koninie – Młodzi Ambasadorzy Klimatu. Oprócz dziesięciu aktorów na scenie debiutowały osoby zajmujące miejsca w publiczności. Swoje krótkie role odegrali m.in. prezydent Korytkowski oraz Małgorzata Koziarska-Sip, dyrektor II LO w Koninie.

Spektakl opowiadał historię Krzysia, młodego aktywisty działającego na rzecz klimatu. Borykał się on z uniwersalnymi problemami dotykającymi praktycznie wszystkich. To właśnie w rolę głównego bohatera mogły się wcielać chętne osoby, które odgrywały te same sytuacje, lecz w inny sposób – w taki, jaki sami chcieli je przedstawić.

Aktorami, a jednocześnie członkami MAK, byli: