Teatr Polska 2022 już wkrótce w Koninie! Tego „Experymentu” nie zapomnisz!

Tego „Experymentu” nie zapomnisz

Teatr Polska to przedstawienia, o których długo się pamięta. Już we wrześniu zobaczymy więzienie zbudowane na naszych oczach!

„Experyment” Fundacji Piotra Jankowskiego to spektakl inspirowany stanfordzkim eksperymentem więziennym Philipa Zimbardo z 1971 r. Niezwykle istotny głos w obecnych czasach.

Jak dobrze w rzeczywistości znamy samych siebie? Czy możemy z przekonaniem przewidzieć, do czego bylibyśmy zdolni lub czego nigdy byśmy nie zrobili w całkowicie nowych dla nas okolicznościach?

Co powoduje, że zwyczajni ludzie radykalnie zmieniają swoje zachowanie? Na co pozwalamy sobie pozostając anonimowymi? Czy i w jakim stopniu poczucie władzy i przypisane role zmieniają nas? Jak zło rodzi się w człowieku? Mamy nadzieję, że już wkrótce razem poszukamy odpowiedzi na te trudne i ciekawe jednocześnie pytania.

Spektakl zaprezentowany zostanie w nietypowej przestrzeni – hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie 24 września o g. 20:30.

Bilety w cenie tylko 20 zł do kupienia w kasie Oskardu, a także na stronie ckis.konin.pl

O wszystkich spektaklach w ramach projektu Teatr Polska można przeczytać tutaj:https://www.ckis.konin.pl/teatr-polska-2022-program/**