Te połączenia z Konina warto wykorzystać w wakacje. Pociągiem pojedziesz w góry, nad morze i nie tylko. Najciekawsze relacje. Ceny biletów

Ulgi na bilety PKP

Należy zaznaczyć, że ceny za połączenia podane przy poszczególnych miejscowościach w naszej galerii odnoszą się jedynie do taryfy normalnej. Istnieje wiele rodzajów ulg, które zaczynają się od 30 do nawet 100 proc. zniżki. Korzystać z nich mogą m.in. studenci, emeryci, osoby z niepełnosprawnościami, czy dzieci do lat 4, dla których przewidziano całkowicie darmowe przejazdy. Tak więc od ceny biletu normalnego należy odjąć określoną kwotę wyrażoną w procentach dla danego rodzaju ulgi.

W celu weryfikacji dokładnych godzin oraz cen biletów z połączenia zaprezentowane w galerii zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony PKP, na której można sprawdzić rozkład oraz zakupić bilety na podróż.