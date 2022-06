Taneczny show w Koninie. Pociągiem do tańca – wakacyjna podróż. Wzruszające widowisko w Oskardzie Zdjęcia] Krzysztof Nowak Marcin Maliński

14 czerwca, we wtorek odbyło się niezwykłe wydarzenie. Na deskach domu kultury „Oskard“ wystąpili młodzi tancerze Studia Tańca Rytmix oraz podopieczni FUNDACJI OTWARCIE w przepięknym widowisku tanecznym „POCIĄGIEM DO TAŃCA – WAKACYJNA PODRÓŻ”.Gościnie wzięli udział Mariusz Urbaniak oraz Laura Baczkiewicz z Studia Piosenki Estradowej Hit. Mamy dla Was zdjęcia z tego wzruszającego wydarzenia!