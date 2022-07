Szpital w Koninie w pierwszej 10 w Wielkopolsce pod względem liczby odebranych porodów. Ile kobiet rodziło na konińskiej porodówce?

Ile porodów odebrano w Koninie?

Według wyliczeń wielkopolskiego oddziału NFZ, koniński szpital może nie dogonić wyniku, który uzyskał w zeszłym roku (1301 porodów), ani nawet w roku 2020, kiedy to osiągnęliśmy jeden z niższych wyników na przestrzeni ostatnich lat (1211 porodów). Mimo to, obecna liczba 585 urodzeń w Koninie sprawiła, że znaleźliśmy się na 7 miejscu w rankingu w województwie.

Liczba porodów – Turek, Koło, Słupca

Liczba porodów w skali województwa

Od stycznia do czerwca w Wielkopolsce odebrano 14,9 tys. porodów (po pierwszym kwartale było ich 7,2 tys.). W analogicznym czasie rok temu szpitale sprawozdały około 16,5 tys. porodów, a zakończył się on ostatecznym wynikiem 33 tys. hospitalizacji porodowych. Z kolei od 2016 r. do czerwca tego roku szpitale w Wielkopolsce odebrały łącznie około 245 tys. porodów.