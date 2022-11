Świąteczny jarmark na konińskim rynku rusza już 11 grudnia. Będzie dużo atrakcji!

Daj się porwać magii świąt na konińskim rynku! Kolęda na wysokości 2022

Grudzień to czas wspólnego kolędowania, budowania świątecznego klimatu i radosnej zabawy. Podobnie jak w mienionych latach na Placu Wolności w samo południe staną kolorowe stragany, a w nich będzie można znaleźć inspiracje do udekorowania domu i stołu na święta. CKiS zaprasza do stoisk z kolorowymi stroikami, ozdobami, poduszkami, bombkami i rękodziełem artystycznym (m.in. rzeźba, wiklina). Nie zabraknie także lokalnych produktów: domowych potraw, pierników, dżemów, tradycyjnych wędlin, pieczywa, serów i zdrowej żywności.

Do udziału w wydarzeniu KOLĘDA NA WYSOKOŚCI Konin 2022 zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Miasto Konin. W dniach 10-11 grudnia spotkajmy się na Placu Wolności, by wspólnie nastroić się na święta.

Program:

10 grudnia (sobota)

12:00-20:30 Jarmark Świąteczny

13:00-13:30 Studio My Voice – studio wokalne i nagraniowe

13:40-14:05 „Wojownicy Światła” z MDK w Koninie

14:00-18:00 częstowanie bigosem

14:10-14:25 Akademia Wokalna MDK w Koninie

14:30-15:00 Zespół wokalny „Na Przekór” ze Studia Piosenki MDK w Turku

14:00-16:00 oraz 16.30-18.30 Święta w budowie – warsztaty LEGO z Ciocią od klocków (Ratusz)

14:30-16:00 warsztaty Piernikowy szał (Ratusz)

13:00-15:00, 16:00-18:00 Selfie z Mikołajem

15:00-15:45 Parada Orkiestry Dętej Quantum Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale, plac

16:00-16:30 Studio Piosenki Estradowej HIT

17:00-18:00 koncert Folk Kapeli Góralska Hora

18:15-18:45 Szkoła Wokalno-Aktorska Fama 11 grudnia (niedziela) ]12:00-18:30 Jarmark Świąteczny od 12:00 częstowanie bigosem 13:00-15:00, 16:00-18:00 Selfie z Mikołajem 13.00-13.30 Zespół muzyczny „Maksymalni” parafii św. Maksymiliana w Koninie 13:45-14.15 Chór „Misericordia” parafii św. Faustyny Kowalskiej w Koninie 14:00-16:00 oraz 16.30-18.30 Święta w budowie – warsztaty LEGO z Ciocią od klocków (Ratusz) 14:30-16:00 warsztaty Piernikowy szał (Ratusz) 15:00-16:00 Koncert Orkiestry Dętej PAK KWB Konin 16:00-17:30 Spektakl plenerowy „Opowieść o zapomnianych zabawkach” oraz Parada z Reniferem Rudolfem Teatru Gwardia Gryfa COMPONENT {"params":{"text":"ORYGINALNE UPOMINKI","id":"oryginalne-upominki"},"component":"subheading"} Pomysłów na gwiazdkowy prezent będzie można poszukać wśród niezliczonych rękodzieł, nietuzinkowych ozdób czy pachnących łakoci. Na stoiskach znajdziemy kolorowe maskotki zrobione na szydełku, naturalne kosmetyki, drewniane rzeźby, ręcznie malowane bombki, nietuzinkową ceramikę czy biżuterię. Dla poszukiwaczy oryginalnych dzieł także mamy dobre wiadomości – wśród rękodzieła pojawią się makramy, obrazy z żywicy epoksydowej, wianki czy lampiony.



COMPONENT {"params":{"text":"PACHNĄCY ZAWRÓT GŁOWY","id":"pachnacy-zawrot-glowy"},"component":"subheading"} Jarmark co roku kusi zapachami przypraw, regionalnych produktów i pysznych potraw, nie inaczej będzie teraz. Na początek coś dla poszukiwaczy oryginalnych smaków: kimchi, tempeh, kombucha, amalaka. Brzmi egzotycznie i pysznie! Dla łasuchów – pierniczki, domowe przetwory, soki, pachnące ciasta czy miody. Na większy głód – tradycyjne chleby, aromatyczne sery, wędliny czy ryby. Dla dobrego smaku – moc aromatycznych przypraw i ziół. A na spragnionych będą czekać rozgrzewające napoje. COMPONENT {"params":{"text":"JAK TRADYCJA, TO TRADYCJA!","id":"jak-tradycja-to-tradycja"},"component":"subheading"} Dla wielbicieli polskich dań znakomity kucharz Krzysztof Górski z Teatru Kulinarnego przygotuje aromatyczny bigos, którym będziemy częstować zwiedzających. Będzie tradycyjnie i jak zawsze -pysznie! **Z Muzyką Będzie Radośnie** Jarmark to nie tylko kolorowe stoiska i podróże kulinarne, to również ciekawy program artystyczny i animacyjny. Na scenie pojawią się lokalni wokaliści i muzycy, którzy zaprezentują swoje talenty i umilą czas odwiedzającym nasz jarmark świątecznym repertuarem. Wyjątkowo zapowiada się koncert Folk Kapeli „Góralska Hora”. Zespół tworzą polscy i słowaccy artyści, którzy hołdując rodzimej muzyce góralskiej Beskidów i Tatr, wykorzystują oryginalne i unikatowe instrumenty takie jak: trombita, róg góralski, okaryna itp. „Góralska Hora” zagra znane kolędy i tradycyjne pastorałki góralskie we własnych nastrojowych i żywiołowych aranżacjach. Zapraszamy gorąco do wspólnego kolędowania. COMPONENT {"params":{"text":"Parada z Reniferem i Rudolfem na konińskim rynku","id":"parada-z-reniferem-i-rudolfem-na-koninskim-rynku"},"component":"subheading"} Konińskim uliczkami będzie przechadzał się niezwykły, pluszowy gość! Szykujcie się na spotkanie z Reniferem Rudolfem! Obawiacie się, że nie dostrzeżecie go w tłumie? Gwarantujemy, że zobaczycie go z daleka! Wraz z nim spacerował będzie cały orszak kolorowych postaci na szczudłach: uroczy Dzwoneczek, srebrzysty Aniołek, psotny Elf Maurycy i mroźna Królowa Śniegu Miranda.

COMPONENT {"params":{"text":"OPOWIEŚĆ O ZAPOMNIANYCH ZABAWKACH","id":"opowiesc-o-zapomnianych-zabawkach"},"component":"subheading"} Podczas jarmarku zabierzemy Was w świat teatru. Teatr Gwardia Gryfa zaprezentuje historię Anielki, Lukrecji, Rozalki i Anastazji, pięknych pozytywkowych baletnic, które pewnego dnia zostały porzucone na strychu starego domu. Podczas spektaklu spotkacie te piękne, ale bardzo smutne laleczki, które czekają, żeby ponownie zatańczyć. Zadanie nie jest proste, ale Elfy poradzą sobie z tym zadaniem. Opowieść o zapomnianych zabawkach to spektakl łączący w sobie dwie unikatowe dziedziny: żonglerkę chorągwiami i taniec z rekwizytami. COMPONENT {"params":{"text":"SELFIE Z MIKOŁAJEM","id":"selfie-z-mikolajem"},"component":"subheading"} Najmłodsi mogą liczyć na spotkanie ze Świętym Mikołajem, z którym będzie można zrobić sobie zdjęcie! Na to wydarzenie maluchy czekają z wytęsknieniem, a fotografia z uśmiechniętym świętym to wspaniała pamiątka i niezwykłe przeżycie. Nie tylko dla dzieci ;)