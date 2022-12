Świąteczny jarmark na konińskim rynku rusza już 10 grudnia. Będzie dużo atrakcji!

Daj się porwać magii świąt na konińskim rynku! Kolęda na wysokości 2022

Grudzień to czas wspólnego kolędowania, budowania świątecznego klimatu i radosnej zabawy. Podobnie jak w mienionych latach na Placu Wolności w samo południe staną kolorowe stragany, a w nich będzie można znaleźć inspiracje do udekorowania domu i stołu na święta. CKiS zaprasza do stoisk z kolorowymi stroikami, ozdobami, poduszkami, bombkami i rękodziełem artystycznym (m.in. rzeźba, wiklina). Nie zabraknie także lokalnych produktów: domowych potraw, pierników, dżemów, tradycyjnych wędlin, pieczywa, serów i zdrowej żywności.

Do udziału w wydarzeniu KOLĘDA NA WYSOKOŚCI Konin 2022 zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Miasto Konin. W dniach 10-11 grudnia spotkajmy się na Placu Wolności, by wspólnie nastroić się na święta.

Program:

10 grudnia (sobota)