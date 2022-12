Świąteczne Widowisko ,,Gra w życie” - było refleksyjnie, wzruszająco, po prostu pięknie [Zdjęcia]

Świąteczne widowisko o miłości, zrozumieniu, tolerancji ,,Gra w życie”

Było refleksyjnie, wzruszająco, po prostu pięknie. Jak co rok przed świętami Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie przygotował spektakl, który pozwolił na chwilę zatrzymać i pomyśleć o tym co w życiu najważniejsze. Co ciekawe, mimo, że koncert był świąteczny nie było kolęd.

Fot. Paweł Rogowski

W DK Oskard mieszkańcy obejrzeli świąteczne widowisko ,,Gra w życie”. Na scenie można było podziwiać tancerzy, piosenkarzy, a także aktorów. Młodzi artyści poruszyli tematy ważne dla każdego z nas. Śpiewali, mówili, tańczyli o miłości, zrozumieniu, tolerancji i pomocy. W poruszający sposób pokazali ciemne i jasne strony życia.

Fot. Paweł Rogowski

W widowisku udział wzięli tancerze Top Dance prowadzeni przez Agnieszkę Łapaj-Lewandowską oraz Katarzynę Łapaj-Strzykowską. W etiudach wystąpili aktorzy grupy teatralnej „Pierwsza Trema” przygotowani przez Jarosława Sparażyńskiego. A o stronę muzyczną spektaklu zadbali Wojownicy Światła z ich szefową Sylwią Dziardziel. Wszystko to odbyło się przy dźwiękach świetnego zespołu Adama Herbaty Herbowskiego. Razem z nim wystąpili Adrian Latosiewicz, Paweł Łuczyński i Artur Olkowicz