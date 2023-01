Studniówka ZS CKU Konin 2023. Maturzyści zatańczyli poloneza w restauracji „ Biały Dwór ” [FOTO i WIDEO]

Studniówka to piękny czas i najwidoczniej doskonale o tym wiedzą maturzyści z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, gdyż wyglądają oni równie pięknie. Oczywiście nie zabrakło także dostojnego poloneza oraz wspólnego toastu.

- Dzisiejszy studniówkowy wieczór to czas szaleństwa, ale mądrego szaleństwa, czas zabawy, ale też refleksji nad przemijaniem, to pierwszy etap przygotowania pożegnania ze szkołą. Już wkrótce 4 lata spędzone w ZS CKU w Koninie staną się tylko wspomnieniem. Na szczęście ludzka pamięć ma tę zaletę, że zachowuje chwile warte ocalenia. Życzę Wam moi Drodzy, by czas spędzony w murach naszej szkoły i dzisiejsza noc były zawsze ciepło wspominane.