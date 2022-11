Strefa kibica wypełniła się mieszkańcami. Wspólnie zagrzewaliśmy naszych do boju! [ZDJĘCIA] Marcin Maliński

Za nami pierwszy mecz biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Katarze. O awans w grupie zagraliśmy z Meksykiem, lecz nie udało się pokonać rywali – mecz zakończył się wynikiem 0 - 0. Aby to zobaczyć, do hali RONDO przyszli mieszkańcy, by wspólnie kibicować. Prawie wszystkie miejsca były zajęte!