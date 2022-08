Strażacy z Koła nie śpią. Uratowali małą dziewczynkę, gasili pożary i zabezpieczali miejsca wypadków. Tygodniowa statystyka zdarzeń

Dąbie, ul. Mickiewicza

05 sierpnia, 18.35 – w wyniku napalenia w kuchni na paliwo stałe doszło do zadymienia w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym oraz włączenia się czujnika czadu. Przed przybyciem JOP 4 osoby opuściły budynek. Ratownicy w sprzęcie OUO przewietrzyli budynek oraz sprawdzili miernikiem wielogazowym mieszkanie, w którym załączyła się czujka czadu i przyległe do niego mieszkanie pod kątem obecności CO - brak obecności CO, parametry powietrza w normie. Brak osób poszkodowanych. W działaniach brały udział: 1 zastęp z JRG Koło, 2 zastępy z OSP Dąbie. Działania trwały 01 godzinę 46 minut. W akcji uczestniczyło 11 strażaków.