Straszna noc filmożerców „Halloween” w Kinie Oskard w Koninie. Dodatkowe emocje zapewnią konkursy z nagrodami!

Straszna Noc Filmożerców w Kinie Oskard

Egzorcyzmy? Przerażające potwory? A może walka z własnym strachem? Nie trzeba wybierać! Podczas Strasznej Nocy Filmożerców w Kinie Oskard będzie można zobaczyć aż trzy horrory, które gwarantują szybkie bicie serca i skok adrenaliny.

Dodatkowe emocje zapewnią konkursy z nagrodami! Vouchery dla smakoszów, kawa na poranne rytuały, kubki dla kolekcjonerów, a może kosmetyki do stosowania od zmierzchu do świtu? I oczywiście – bilety do kina dla filmożerców!

Będzie je można zdobyć na dwa sposoby – podczas zabaw przed pierwszym filmem lub… przychodząc na Straszną Noc w przebraniu! Mumia, wampir a może czarownica? **Organizatorzy liczą na kreatywności widzów. Szczegóły na stronie:https://www.ckis.konin.pl/

Kino Oskard zaprasza 29 października. Start 19.00. Bilety: 28 zł do kupienia w kasie kina oraz online. W tym roku na ekranie

„Egzorcyzmy siostry Ann” Reżyseria: Daniel StammI Ilość osób opętanych przez demony na całym świecie wzrasta w szokującym tempie. Watykan wypowiada wojnę siłom ciemności, w sześciu krajach otwierając szkoły dla egzorcystów. Reżyser przerażającego „Ostatniego egzorcyzmu” wznosi się na kolejny poziom grozy. Film to szokująca historia siostry Ann, pierwszej w historii kobiety egzorcystki, która musi zmierzyć się z demonem nawiedzającym osoby z jej otoczenia, a którego prawdziwym celem jest ona sama. Ten egzorcyzm to coś więcej niż starcie dobra ze złem. To podróż do najmroczniejszych czeluści ludzkiej duszy.

„Smakosz odrodzenie” Reżyseria: Timo Vuorensola Smakosz powraca i jest głodniejszy niż kiedykolwiek! Kultowa postać filmów grozy znów rusza na łowy. Laine za namową chłopaka udaje się na lokalny festiwal, który przyciąga setki dziwaków i miłośników filmów grozy. Wkrótce dziewczynie zaczyna udzielać się niepokojący nastrój miasteczka, a krążące legendy o Smakoszu stają się coraz bardziej przerażające. Bohaterowie nie spodziewają się jednak, że tragedia wisi w powietrzu i wkrótce przyjdzie im stanąć oko w oko z wygłodniałą bestią.

„Nie patrz w dół” reżyseria: Scott Mann Wciągający thriller producentów „Podwodnej pułapki”. Dwie przyjaciółki postanawiają wspiąć się na jedną z najwyższych wież telewizyjnych w Ameryce. Dla Becky ma być to forma terapii po traumie, z kolei Hunter widzi w tym szansę na pozyskanie nowych obserwujących jej internetowego kanału. Wydaje się, że tak doświadczone sportsmenki bez trudu sprostają wyzwaniu, jednak jeden niewłaściwy krok omal nie kończy się tragedią. Gdy ciężko ranne zostają uwięzione 600 metrów nad ziemią, muszą znaleźć sposób by ściągnąć pomoc i przeżyć.

Partnerami Strasznej Nocy Filmożerców są: Przyjaciele Kawy https://www.przyjacielekawy.pl/ Instytut Image medycyna & kosmetologia z Konina Jemsushi z Konina Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Konin Sp. z o.o. Tutti Santi w Koninie Klubokawiarnia NOT