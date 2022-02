Stowarzyszenie Wielkopolskie Forum Eksploracyjno - Historyczne w Koninie organizuje pomoc dla Ukrainy

Reakcja na barbarzyństwo, którego jesteśmy świadkami, nie może ograniczać się jedynie do wywieszania flag na Facebooku. Zróbmy więcej niż głowy niektórych państw - nieśmy REALNĄ pomoc. Nasza pomóc trafi do dzieci z domu dziecka, którzy właśnie jadą do Polski z Ukrainy. Dzieci, które pokonują kilkaset kilometrów, aby zaznać chwilę spokoju potrzebują NASZEJ pomocy.