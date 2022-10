Ślubowanie pierwszaków w Dziewiątce. Na dzieci spadł deszcz balonów [ZDJĘCIA]

Podczas uroczystości pierwszaki ślubowali być wzorowymi uczniami, uczyć się pilnie, być dobrymi kolegami, szanować starszych i młodszych, dbać o dobre imię szkoły oraz być dobrymi Polakami i kochać swoją ojczyznę.

- Od dzisiaj będziecie już prawdziwymi uczniami, którzy mają swoje obowiązki, ale również swoje prawa. Chciałabym wam dzisiaj życzyć, aby bycie uczniem Szkoły Podstawowej nr 9 było dla Was bardzo przyjemne, miłe, fajne, radosne, ciekawe, abyście codziennie przychodzili do szkoły z radością, a jeżeli tak nie będzie, to żebyście potrafili o tych smutkach rozmawiać.