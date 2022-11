Selfie z Mikołajem, świąteczne przysmaki i klocki LEGO. Jarmark bożonarodzeniowy 2022 w Koninie. Gdzie i kiedy?

Jarmark Bożonarodzeniowy 2022 w Koninie

Widowisko i spektakl – kulturalny jarmark bożonarodzeniowy

Jarmark to nie tylko stoiska z upominkami, przysmakami, czy zdjęcie ze Św. Mikołajem. Co roku towarzyszą mu różne animacje i wydarzenia kulturalne, takie jak spektakl, który zaplanowany jest również tego roku. Co zobaczymy?

Podczas Jarmarku zaplanowano widowiskowy przemarsz pluszowego renifera Rudolfa w towarzystwie orszaku kolorowych postaci: będzie Dzwoneczek, Aniołek, Elf Maurycy i Królowa Śniegu Miranda.

Zobaczymy także świąteczny spektakl plenerowy opowiadający o pozytywkowych baletnicach porzuconych na strychu starego domu.