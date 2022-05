Ścieżki spacerowe do 69 km od Konina. Pomysły spędzenie czasu w weekend 14 - 15 maja?

Ścieżki spacerowe w okolicy Konina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 69 km od Konina, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Koninie ma być 21°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w Koninie ma być 21°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🌳 Trasa spacerowa: Muzeum Pierwszych Piastów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,55 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 12 m

Suma podejść: 86 m

Suma zejść: 86 m

Spacerowiczom z Konina trasę poleca Max_c74

Wycieczka piesza do Muzeum Pierwszych Piastów w Dziekanowicach.

Unikatowa rekonstrukcja XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej, dworu i folwarku. Przykłady budownictwa z terenów historycznej Wielkopolski (od XVII po XX w.), typowy układ wsi, kompletne wyposażenie domostw i dekoracja wnętrz z oryginalnym umeblowaniem, sprzętami gospodarstwa domowego, narzędziami rękodzielniczymi i maszynami rolniczymi. W kościele z Wartkowic (z 1719 r.) okolicznościowe dekoracje związane z rokiem liturgicznym i tradycja ludowa.

Nawiguj