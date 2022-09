Samotna matka osierociła czwórkę dzieci. Tragiczny finał wypadku pod Koninem. Powstała internetowa zbiórka Marcin Maliński

Jak już informowaliśmy na naszym portalu, 24 września w Nowej Wsi, gmina Sompolno, doszło do groźnego wypadku z udziałem 4 osób. 3 z nich zostały przetransportowane do szpitala. Jak się okazało, zdarzenie zakończyło się tragedią – kobieta kierująca audi zmarła w szpitalu osierocając czwórkę dzieci, które wychowywała sama. Jej znajomi zorganizowali internetową zbiórkę, by pomóc dzieciom.