Sala wypełniła się po brzegi. 60-lecie orkiestry ze szkoły górniczej. Krzysztof Respondek skradł serca gości [ZDJĘCIA]

Orkiestra z Górniczej i Krzysztof Respondek na jednej scenie

Znakomite wydarzenie z głównym gościem – Krzysztofem Respondkiem – przyciągnęło do Oskardu wiele osób. Dla niektórych brakło nawet miejsc siedzących. Nie przeszkadzało to jednak, by dobrze się bawić przy akompaniamencie orkiestry oraz piosenkach i żartach Respondka.