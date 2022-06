Rychwalia 2022. Setki ludzi na wielkiej imprezie pod gołym niebem. Gwiazda wieczoru rozgrzała tłumy. [ZDJĘCIA] Marcin Maliński

Wielka impreza organizowana z okazji Dni Rychwała nie zawiodła jak co roku. Na dobrze już znane w regionie Rychwalia przybyły setki, a może nawet i tysiące osób. W sobotę wieczorem na scenie zagrała długo wyczekiwana gwiazda wieczoru, czyli zespół After Party. My również tam byliśmy, by zobaczyć jak się bawicie, dzięki czemu dzisiaj możecie wrócić do tego wieczoru. Sprawdź czy uchwyciliśmy Cię na naszych zdjęciach!