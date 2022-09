Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Uroczysty apel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

686 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Zgodnie z rządowymi wytycznymi, nauka w tym roku przebiegać ma w sposób tradycyjny, a nie zdalny.

Drodzy Uczniowie wszystkich klas dziennych ZS CKU ten rok należy do Was i zależy od Was, od Waszych postaw, motywacji do pracy, Waszego podejścia do obowiązku, jakim jest nauka. To Wy pracujecie na to, jak będzie wyglądała Wasza przyszłość - ta najbliższa, ale i ta dalsza. Stefan Żeromski, wybitny polski literat, napisał, że „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. Bądźcie więc spragnieni wiedzy. Życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. A Sumienność, pracowitość i optymizm pozwolą Wam dojść do wyznaczonych celów.