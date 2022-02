Rowerem do 69 km od Konina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Konina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 26 - 27 lutego mamy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 69 km od Konina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Konina warto wybrać w weekend 26 - 27 lutego.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Konina We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 69 km od Konina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 lutego w Koninie ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 27 lutego w Koninie ma być 7°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Pabianice-Wymysłów-Poleszyn-Orpelów Stopień trudności: 2

Dystans: 26,78 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 1 720 m

Suma zjazdów: 1 732 m Trasę rowerową mieszkańcom Konina poleca Karnik Piękna trasa na niedzielną przejażdżkę. Praktycznie cała droga jest twarda, nieliczne kilkudziesięciometrowe odcinki piasku nie stanowią problemu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Po gminie Miejska Górka Stopień trudności: 1

Dystans: 49,61 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 122 m

Suma zjazdów: 141 m Plantmar poleca trasę mieszkańcom Konina Patrząc na mapę niejeden zapyta: Po co tam jechać ? Płasko, bezleśnie, monotonnie, nudno. Istotnie rejon Miejskiej Górki z racji nieco urodzajniejszych ziem pozbawiony jest lasów, nie ma też żadnych zjazdów ni podjazdów, nie ma też wytyczonych szlaków. Są za to wyboiste polne drogi i wąskie, lokalne asfalty (ok 40 %). Gmina ta kryje jednak wiele skarbów krajoznawczych. Należą do nich te typowe jak kościoły (w tym trzy drewniane), klasztor w Goruszkach, dworki i pałace (z pałacem w Dłoni na czele), architektura folwarczna jak i takie, które budzą zdziwienie. Właśnie w Konarach znajduje się jeden z dwóch krzyży pokutnych znanych z terenu Wielkopolski, tak typowych dla krajobrazu Dolnego Śląska. W Dłoni obok ruin zabytkowego browaru z XVIII w znajdziemy nad stawem uroczy pawilon chiński. W Nieparcie zobaczyć można ruiny zamku na wyspie oraz stadninę koni a w samej Miejskiej Górce drewniany wiatrak, wiekową cukrownię i profesjonalne boisko baseballowe miejscowej drużyny. Wierzę, że to wystarczające atrakcje aby zaplanować rowerowy wypad do gminy Miejska Górka.

Korzystałem z mapy Gmina Miejska Górka (1: 30 000), którą upolować można w Urzędzie Gminy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jutrosin - Stawy Milickie, czyli jak trafiłem do Piekła Stopień trudności: 2

Dystans: 70,38 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podjazdów: 206 m

Suma zjazdów: 207 m Trasę rowerową mieszkańcom Konina poleca Plantmar Piekłem nazywany jest przysiółek wsi Szymonki, w kierunku Dupina. Obecnie to tylko jedno opuszczone zabudowanie ale komunikat GPS-a: 'Przybywasz do: Piekło' budzi konsternację. Trasa ogólnie męcząca. Szczególnie dadzą się we znaki piaski z kumulacją na Wzgórzach Czarownic. Szlak niebieski do Grabówki bardzo dobrze oznakowany ale zdarza mu się odbić z drogi prosto 'w las'. Wątkiem przewodnim było pokręcić się po śladach przedwojennej granicy polsko-niemieckiej. Budynki niemieckich urzędów celnych napotkamy w Poradowie i Marchwicach. Nie wiem natomiast jak zinterpretować przedwojenną budkę wartowniczą odnalezioną w Janowie. Z innych atrakcji na trasie można wymienić zabytkowe kościoły w Szkaradowie i Borku, ulicę stodolną w Dubinie a nade wszystko Browar Rzemieślniczy Nepomucen w Szkaradowie. Dobrym miejscem na postój jest Ruda Sułowska, gdzie można posilić się w gospodzie 8 ryb.

Korzystałem z mapy Dolina Baryczy. Część Wschodnia (1:70 000) wydanej przez Galileos.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Konina

🚲 Trasa rowerowa: Turek "ZDROJKI" Trasa nr 3 rowerowo-piesza (czerwony) - część Stopień trudności: 2

Dystans: 8,83 km

Czas trwania wyprawy: 53 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 2 383 m

Suma zjazdów: 2 412 m Rowerzystom z Konina trasę poleca Zygonm

Część ścieżki dydaktycznej ZDROJKI nr 3 oznaczona na przewodnikach kolorem czerwonym, biegnąca do pomnika zamordowanych żołnierzy AK z oddziału "Groźny". Powrót przez las do punktu startowego.

Całą trasa prowadzi głównie granicą polno-leśną oraz w terenie leśnym. Można obejrzeć suche parowy w lesie Zdrojki, pomnik żołnierzy AK oraz punkty dydaktyczne nr: 5,4,9. W parowach miejscami rower trzeba przenosić

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Mała pętla - Luboń, WPN, NSR, Wzgórze Papieskie Stopień trudności: 2

Dystans: 15,56 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 403 m

Suma zjazdów: 406 m Trasę dla rowerzystów z Konina poleca Cicho-ciszej Początkowo trasa biegnie wśród zabudowy domków jednorodzinnych. Po kilku kilometrach docieramy na mniej zabudowane obszary, gdzie przeważają pola i nowo budowane posesje. Po przebiciu się przez tory kolejowe docieramy do obrzeży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Po kilku kilometrach wjeżdżamy na Nadwarciański Szlak Rowerowy. Ciesząc się ciekawymi widokami jedziemy lasem, wzdłuż Jeziora Kocie Doły i Warty. Docieramy do Plaży miejskiej i wracamy do cywilizacji. Po kolejnych kilku kilometrach docieramy do wjazdu na autostradę i jadąc wzdłuż niej docieramy do Wzgórza Papieskiego, gdzie kończymy naszą wycieczkę.

Nawiguj

