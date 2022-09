Rok kulturalny w Koninie oficjalnie rozpoczęty! Anita Lipnicka zagrała dla mieszkańców. Odznaczono zasłużonych dla kultury

- W tej chwili skomponowanie odpowiedniej oferty kulturalnej i powszechny dostęp do kultury, jest jednym z cudów aktualnego świata. W Koninie chodzimy na koncerty, do kina, do teatru. Dzięki temu nasze miasto to miejsce, gdzie płynie energia również kultury. Jest to możliwe dzięki twórcom niezależnym, artystom, animatorom kultury, instytucjom.