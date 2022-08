Rockowe brzmienia na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. Na scenie Kers oraz Pablopavo i Ludziki. Coolturalny Weekend za nami

Coolturalny Weekend za nami

To wydarzenie z pewnością przejdzie do kulturalnej historii naszego miasta. Przez dwa dni mogliśmy liczyć na mnóstwo atrakcji, które przygotowano dla mieszkańców Konina i nie tylko. W piątek odbył się koncert O.S.T.R., a następnego dnia zagrali dla nas KERS oraz Pablopavo i Ludziki. Ponadto, równolegle dział się Jarmark Św. Bartłomieja, który również przyciągnął setki, a może nawet tysiące osób na konińską starówkę.

My nie mogliśmy ominąć żadnej z atrakcji, tak więc również obecni byliśmy podczas sobotniego koncertu. Mamy dla Was trochę zdjęć, na których być może znajdziecie siebie. Zapraszamy do galerii!