Rajska plaża w Ślesinie. Jezioro Ślesińskie z innej perspektywy. Znasz to miejsce?

Rajska plaża w Ślesinie

Niestrzeżone kąpielisko o tej zachęcającej nazwie możemy znaleźć w Ślesinie, po drugiej stronie jeziora od plaży miejskiej. Aby się tam dostać należy zjechać z ul. Kościelnej, zaraz przed skrzyżowaniem ul. Jasnej z Krańcową. Nie ma tam barów, boisk, przystani, ani nic co szczególnie mogłoby zakłócić spokój wypoczywających tam osób. Jest za to dużo cienia i stary pomost, na którego z racji wielu dziur bezpieczniej będzie nie wchodzić. Pozostając na brzegu odpoczniemy od upału i zgiełku, który spotkalibyśmy na drugim brzegu.

Zachowajmy rozwagę!

Rajska plaża w Ślesinie jest niestrzeżona, co oznacza, że nie spotkamy tam ratownika, który będzie czuwał nad naszym bezpieczeństwem. Nie oznacza to jednak, że prawo zabrania wejścia do wody. Należy pamiętać, że pływając w miejscach niestrzeżonych, robimy to na własną odpowiedzialność. Zachowajmy wtedy rozwagę i stosujmy się do wszelkich zaleceń bezpieczeństwa w związku z korzystaniem z kąpielisk!