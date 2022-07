Rajd rowerowy z olimpijczykami w Koninie. Około 100 cyklistów wyruszyło z Bulwaru Nadwarciańskiego

Rajd rowerowy w towarzystwie olimpijczyków

W rajdzie rowerowym wzięli udział mieszkańcy Konina i okolic oraz znani i utytułowani kolarze. Na jednoślady wsiedli zdobywcy medali na igrzyskach w Montrealu w 1976 r. - Mieczysław Nowicki i Tadeusz Mytnik oraz Kajetan Broniewski - brązowy medalista w wioślarstwie na olimpiadzie w Barcelonie – 1992 r.

Cykliści mieli do pokonania trasę prowadząca z Bulwaru Nadwarciańskiego w Koninie przez Grąblin, Licheń do Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań Gosławice”. W sumie to około 25 kilometrów. W Gosławicach dla uczestników rajdu przygotowano poczęstunek, przy którym mieli doskonałą okazję, by porozmawiać z olimpijczykami.