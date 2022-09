Projekt Teatr Polska znów zagości jesienią w Domu Kultury Oskard, ale też w innych, nieoczywistych dla teatru lokalizacjach w Koninie

Kulturalna jesień w Koninie ujawniamy pogram TEATR POLSKA 2022

Jesień w CKiS upłynie pod znakiem kulturalnych doznań najwyższej próby. Bardzo lubiany i wyczekiwany przez Was projekt Teatr Polska znów zagości w Koninie. We wrześniu, październiku i listopadzie zaprosimy do nas wybitnych artystów z całej Polski, którzy zagrają dla Was aż 9 znakomitych spektakli. Razem zobaczymy zarówno monodramy, jak i sztuki rozpisane na większą liczbę aktorów.

Teatr to emocje – zabawa, śmiech, wzruszenie, łzy, refleksja, nostalgia. Będą nam one towarzyszyć w najbliższych tygodniach w Domu Kultury Oskard, ale też w innych, nieoczywistych dla teatru lokalizacjach. Jednym z założeń Teatru Polska jest opuszczanie murów naszych instytucji po to, by z kulturą i sztuką być jeszcze bliżej Was!