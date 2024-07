Prasówka z Konina 29.07.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Kolejny proboszcz zdecydował, by na terenie jego parafii stanęły kontrowersyjne banery antyaborcyjne. Tym razem pojawiły się pod kościołem w Budzisławiu Kościelnym. Drastyczne zdjęcia martwych, dziecięcych płodów wzbudzają oburzenie wśród wielu mieszkańców, także u burmistrza miasta i gminy Kleczew, który postanowił zareagować. Mariusz Musiałowski odniósł się do całej sytuacji we wpisie zamieszczonym na Facebooku.