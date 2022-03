Prasówka Konin 2.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Koninie nie minęło Cię nic ważnego

W ramach wsparcia dla rodzin z Ukrainy Koniński Dom Kultury,zaprasza na zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz do Kina Centrum.

Prasówka 2.03 Konin: pozostałe wydarzenia

Stolica Kijowa powoli zamienia się w twierdzę. Ludzi z bronią i żółtymi opaskami jest w Kijowie coraz więcej. Codziennie zgłaszają się setki, młodzi, starzy, ojcowie z synami, są też matki, córki. Wystarczy napisać na zwykłej kartce długopisem: kim się jest, podać telefon, adres i - co ważne - opisać swoje doświadczenie bojowe czy inne przydatne umiejętności na wojnie. Potem dostają telefon zwykle o przyjęciu do struktur samoobrony, dostają broń. I ruszają, by bronić Ojczyzny.