Prasówka 28.07.2024 z całego tygodnia w Koninie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Konina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.07 a 27.07.2024.

Przegląd tygodnia: Konin, 28.07.2024. 21.07 - 27.07.2024: top 3 artykuły

📢 Ojciec przypadkowo postrzelił syna. Wspólne polowanie na dziki pod Turkiem mogło zakończyć się tragedią Wspólne polowanie ojca z synem w Słodkowie-Kolonii o mało nie zakończyło się tragedią, gdy młodszy z nich został nieumyślne postrzelony w nogę. Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę, 24 lipca. 📢 CBA weszło do placówki medycznej w Koninie. Padło podejrzenie „bezprawnego działania w sprawie zamówień aparatury medycznej" Centralne Biuro Antykorupcyjne na początku lipca weszło do pięciu placówek medycznych na terenie kraju, w tym do jednej w Koninie. Funkcjonariusze podejrzewają, że pracownicy działów zamówień publicznych mogli dopuścić się przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Chodzi o zamówienia sprzętu medycznego do poszczególnych placówek.

📢 Poznańska firma Bizuu zaprojektowała stroje galowe dla polskich olimpijczyków. "Najlepiej ubrana reprezentacja w historii". Zobacz zdjęcia! Na piątkową ceremonię otwarcia XXXIII Igrzysk Olimpijskich w Paryżu polską reprezentację ubrała poznańska marka. Polski Komitet Olimpijski już jakiś czas temu ogłosił, że to właśnie Bizuu będzie odpowiedzialne za stroje galowe olimpijczyków.

Tygodniowa prasówka 28.07.2024: 21.07-27.07.2024 Konin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Koninie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielkie święto Komendy Miejskiej Policji w Koninie. „Jestem całkowicie przekonany, że konińska policja jest gwarantem porządku publicznego” W piątek, 26 lipca, mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, uroczyście obchodzili swoje własne święto. W auli konińskiej Akademii Nauk Stosowanych odebrali awanse i odznaczenia. Z kolei przed budynkiem odbył się piknik, na który zaprosili mieszkańców.

📢 Ile zarabiają prawnicy? O takich stawkach wielu może tylko pomarzyć Średnie wynagrodzenie w branży prawniczej wzrosło z 14 505 zł do 15 458 zł – wynika z „Raportu Płacowego” firmy Antal. Partnerzy w kancelariach zarabiają od 30 do 60 tys. zł. Na wyższy wzrost płac, niż w latach poprzednich, mogą liczyć specjaliści od prawa pracy, podatkowego i energetycznego. 📢 Listy gończe z Konina. Tych osób poszukuje policja. Co zrobili? Policja stale kogoś poszukuje. W ich bazie nie brakuje listów gończych za osobami, które dopuściły się przestępstwa. Istnieje strona internetowa, która skupia wszystkie tych przestępców. Ich wizerunki oraz podstawowe informacje dostępne są publicznie. Przedstawiamy listę mieszkańców Konina poszukiwanych przez mundurowych do odbycia kary pozbawienia wolności. 📢 Piątek w Koninie bez ciepłej wody w kranach. MPEC wydało komunikat Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie poinformowało, że w piątek, 26 lipca, z kranów mieszkańców miasta nie poleci ciepła woda. Jest to z powodowane dwoma czynnikami.

📢 Drastyczny wzrost cen papierosów. Tyle będzie kosztować paczka – Paczka papierosów może kosztować ok. 26-27 zł w 2027 roku – poinformował wiceszef resortu finansów Jarosław Neneman. To cena po zmianach w akcyzie, jakie planuje ministerstwo. Resort chce też wprowadzić 40-złotową opłatę od urządzeń do waporyzacji. 📢 Koty mieszkańców Konina i powiatu konińskiego. Te zwierzaki biorą udział w plebiscycie Pupil Roku 2024! [FOTO] Głos Wielkopolski zorganizował plebiscyt adresowany do miłośników zwierząt. Mieszkańcy mogą wysyłać zdjęcia swoich pupili i grać o atrakcyjne nagrody. Zobaczcie zdjęcia kotów nadesłanych przez ich właścicieli z Konina i powiatu konińskiego!

📢 Rekordowa ryba złowiona w Koninie. Pan Dariusz wyciągnął z wody największą tołpygę w Polsce. Jej waga to prawie 65 kilogramów! 146 cm długości i 64,70 kg wagi – to wymiary największej do tej pory złowionej w Polsce tołpygi. Szczęśliwym wędkarzem, któremu się to udało, był pan Mariusz Musiał z Powiercia. Ryba natomiast pochodzi z Jeziora Gosławskiego w Koninie.

📢 W sierpniu gmina Kleczew obchodzić będzie swoje święto. Wydarzenia potrwają 4 dni. Zapowiedź Wydarzenia związane z obchodami Dni Gminy Kleczew 2024 potrwają 4 dni. W planie są koncerty, kino pod gwiazdami, dożynki, konkursy oraz akcja krwiodawstwa i darmowe badania medyczne. Przedstawiamy pełny program. 📢 Nowy rok szkolny 2024/25: Mamy kalendarz dni wolnych dla uczniów. Sprawdź, kiedy są krótsze i dłuższe przerwy w nauce! Zbliża się nowy rok szkolny 2024/25, co dla uczniów i ich rodziców oznacza planowanie wolnego czasu. Oprócz weekendów uczniowie będą mogli cieszyć się feriami, wakacjami oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy. Przyjrzyjmy się, jak prezentuje się kalendarz dni wolnych w nadchodzącym roku szkolnym i co warto o nim wiedzieć. 📢 Wypłata czternastej emerytury 2024 już za chwilę. Sprawdź, ile dostaniesz "na rękę". Mamy wyliczenia ZUS! Już wkrótce seniorzy będą mogli cieszyć się dodatkowym wsparciem finansowym w postaci czternastej emerytury. Rząd kontynuuje program wypłat dodatkowych świadczeń dla emerytów, aby wesprzeć ich w codziennym życiu. Jakie kwoty zostaną wypłacone w tym roku i kto może liczyć na pełną czternastą emeryturę? Sprawdź!

📢 To miasto zostało okrzyknięte najpiękniejszym miastem w Wielkopolsce! Sprawdź czy rzeczywiście tak jest. Poznaj Pyzdry Poznaj Pyzdry, urokliwe miasteczko w sercu Wielkopolski, gdzie bogata historia splata się z malowniczym krajobrazem nad Wartą. Odkryj architektoniczne perły, zielone zakątki idealne dla miłośników przyrody i bogate życie kulturalne. Pyzdry, z jego średniowiecznymi zabytkami i nowoczesnymi wydarzeniami, czekają, by Cię urzec.

📢 Wieża Ciśnień w Koninie przechodzi gruntowny remont. Będą mogły ją odwiedzać także osoby z niepełnosprawnościami [WIDEO] Jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów Konina przechodzi właśnie gruntowny remont. Odnowione zostanie wnętrze, elewacja oraz dach. Galeria Sztuki, która od lat mieści się w wieży, po zakończeniu prac będzie dostępna także dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, co do wcześniej nie było możliwe. 📢 Pupil Roku 2024. Te psy z Konina biorą udział w plebiscycie. Który z nich stanie się wielką gwiazdą? [FOTO] Głos Wielkopolski zorganizował plebiscyt adresowany do miłośników zwierząt. Mieszkańcy mogą wysyłać zdjęcia swoich pupili i grać o atrakcyjne nagrody. Zobaczcie zdjęcia psiaków nadesłanych przez ich właścicieli z Konina!

📢 Jezioro Powidzkie to świetne miejsce na rodzinny wypad. Zobacz zdjęcia! W poszukiwaniu miejsca na rodzinny wyjazd wakacyjny warto wziąć pod uwagę Jezioro Powidzkie. Czysta woda, niedaleko od Gniezna i wyjątkowy klimat tego miejsca zachęcają licznych plażowiczów.

