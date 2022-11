Posypały się buraki. Naczepa tira przewróciła się na bok. Wypadek w Policach

Buraki wysypały się na drogę

Do zdarzenia doszło 19 listopada przed 10.00 w miejscowości Police (gm. Sompolno). Kierowca prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w związku z czym naczepa przewróciła się na bok w trakcie wchodzenia w zakręt. To skutkowało wysypaniem się ładunku w postaci kilku ton buraków cukrowych na drogę i do rowu.

Kierowca nie wymagał udzielenia pomocy. Na miejscu pracowali strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Koninie oraz druhowie z OSP Sompolno i OSP Wierzbinek. Ich zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odłączenie zasilania w samochodzie oraz ograniczenie wycieku oleju hydraulicznego ze zbiornika pojazdu.