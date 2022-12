Pomysły na dekoracje stołu wigilijnego [ZDJĘCIA]

Pomysły na udekorowanie świątecznego stołu

Święta to okazja do spotkania z bliskimi, biesiadowania, smakowania tradycyjnych potraw. To również niepowtarzalna uczta dla oka. Rodzina może podziwiać niecodzienne dekoracje stołu, które sprawiają, że wigilijny wieczór będzie naprawdę magiczny i niezapomniany – zachęca Joanna Janicka-Jawor, dekoratorka z katowickiej IKEA.

Świąteczny stół jest jednym z najważniejszych elementów Bożego Narodzenia. Jak go przystroić? Warto korzystać z inspiracji. - Kochamy magię świąt, dlatego powinniśmy przenosić ją na nasze stoły. Czasem wystarczy kilka prostych elementów. Na początek wybierzmy koncepcję wokół, której będziemy budować dekorację. Polecam modne, śnieżne inspiracje, czyli połączenie bieli i kryształu z odcieniami pasteli lub błękitem. Domową, ciepłą atmosferę przywoła czerwień przełamana dodatkami w złocie lub zielenią, w nowoczesnej świątecznej palecie znajdziemy też róże i fiolety.