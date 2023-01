Pomaganie to radość! Oto najweselsze zdjęcia wykonane podczas WOŚP w Koninie [FOTO] Marcin Maliński

Podobno nic nie sprawia tyle radości, jak pomaganie – musi w tym być sporo prawdy, ponieważ udowodniają to wszyscy Ci, którzy biorą udział w corocznej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Gdy emocje powoli zaczęły opadać po Wielkim Finale, my zajrzeliśmy do wykonanych przez nas zdjęć i wybraliśmy te, w których najwięcej radości. Zapraszamy do galerii!