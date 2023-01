Polska sztuczna inteligencja ma im pomóc. Rośnie problem samotności i izolacji wśród młodych

Pierwsze w Polsce badania na temat samotności pokolenia Z: połowa z nich nie może liczyć na wsparcie w domu. Polska sztuczna inteligencja ma im pomóc

Pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 1995 r., to pierwsza generacja, która dorastała w całkowicie scyfryzowanym świecie. I chociaż jedną z często wymienianych zalet Internetu jest możliwość nawiązywania za jego pośrednictwem licznych kontaktów, a według danych Ministerstwa Cyfryzacji ok. ¾ polskich internautów korzysta z komunikatorów, to tzw. Zetki czują się bardzo samotne.

Jak wynika z pierwszego w Polsce badania samotności pokolenia Z, przeprowadzonego przez twórców projektu MindGenic AI, polskiej aplikacji wspierającej młodych ludzi w radzeniu sobie z ich problemami z pomocą sztucznej inteligencji,60 proc. osób w wieku od 12 do 24 lat odczuwa samotność, a prawie 40 proc. rzadko ma poczucie więzi z innymi ludźmi.

fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Problem samotności bardzo długo stereotypowo kojarzył się przede wszystkim ze starszymi osobami. To podejście zmienił okres pandemii i przymusowej izolacji. Nie powstały jednak żadne aktualne analizy dotyczące samotności młodego pokolenia, urodzonego po 1995 r. Dlatego postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się temu zjawisku i uzyskaliśmy bardzo niepokojące wnioski - młodzi ludzie w przeważającej mierze zmagają się z poczuciem osamotnienia.Problem może dotyczyć nawet ponad 5 mln Zetek, a więc tylu, ile liczy populacja całego Mazowsza! Aż 56 proc. często odczuwa samotność w domu, blisko połowa deklaruje, że rzadko może liczyć tam na wsparcie.