Polska badaczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr. Agata Szade poszukuje nowych sposobów mobilizacji komórek krwi

Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi - święto zainicjowane by szerzyć świadomość na temat nowotworów krwi, a także zachęcać do regularnych badań i wspierania osób dotkniętych chorobą.

Nowotwory krwi należą do jednych z najczęściej występujących chorób nowotworowych, sprawiając, że naukowcy na całym świecie starają się zrozumieć mechanizmy doprowadzające do ich powstania i opracować nowe strategie leczenia. Do tego grona należy dr Agata Szade, stypendystka 21. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, która zajmuje się badaniem molekularnych mechanizmów mobilizacji komórek szpiku kostnego w celu opracowania nowych strategii terapeutycznych w leczeniu zaburzeń układu krwiotwórczego.