Policjanci z Konina odzyskali dwa skradzione auta. Wrócą do Holandii i Niemiec. Sprawcy wpadli na autostradzie

Mitsubishi na fałszywych tablicach

W środę 16 listopada policjanci otrzymali informację, że autostradą A2 będzie jechał mitsubishi Outlander na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Auto miało zostać skradzione z terenu naszych zachodnich sąsiadów.

Funkcjonariusze z konińskiej drogówki oraz Wydziału Kryminalnego na autostradzie zauważyli pojazd mitsubishi, lecz miał on polskie tablice rejestracyjne. Mimo wszystko policjanci postanowili sprawdzić to auto. Kontrola wykazała, że tablice nie należą do mitsubishi, a numer VIN potwierdził, że samochód został skradziony.

29-letni kierowca z Warszawy został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Dwa dni później usłyszał w prokuraturze zarzut paserstwa. Przyznał się do popełnienia tego czynu. Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny. Za paserstwo grozi mu do 5 lat więzienia.