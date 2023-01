Pojechał pod prąd na A2. Doszło do zderzenia czołowego. Poszkodowane pasażerki Marcin Maliński

Wczoraj wieczorem, tj. 14 stycznia, na autostradzie A2 niedaleko Koła doszło do groźnego wypadku. Kierowca pomylił wjazd i jechał pod prąd, co doprowadziło do zderzenia czołowego z innym pojazdem.