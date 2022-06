Pogoda na długi weekend czerwcowy w Koninie. Co nas czeka w najbliższe dni? Czy w Dni Konina będzie padać? Prognoza

Pogoda w Koninie i okolicach

Na podstawie informacji od kilku czołowych serwisów pogodowych, takich jak m.in. IMGW , AccuWeather i TwojaPogoda , przedstawiamy Wam prognozę na zbliżający się długi weeekend czerwcowy. Podane serwisy nie przewidują jednakowej pogody na dni od 16 do 19 czerwca, jednak w jednym są zgodne – temperatura w ciągu dnia nie spadnie poniżej 20 st. C, co już jest dobrą informacją!

16 czerwca CZWARTEK

17 czerwca PIĄTEK

W piątek przewidywane jest przejaśnienie na niebie w stosunku do dnia poprzedniego. Jeżeli jednak chodzi o temperaturę, meteorolodzy zgadzają się ze sobą, że może się delikatnie ochłodzić. Nie oznacza to jednak, że zrobi się zimno. Prognozowana temperatura, to około 22 st. C. Co do wieczora, nie ma się co obawiać. Jaka pogoda by nie była, w naszym mieście zrobi się gorąco, ponieważ rozpoczynamy wtedy Dni Konina!