Podwyżka ceny ciepła w Koninie. Mieszkańcy zapłacą znacznie więcej. O ile wzrosła stawka?

Całkowita podwyżka, którą przedstawiło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie, a którą podyktowało PAK-PCE BiW, to około 120 proc. Jak tłumaczył Michał Lorek, prezes MPEC, dzięki temu, że w Koninie mamy drugą ciepłownie, do której podłączona jest sieć nr 2 zaopatrująca Gosławice, podwyżka została podzielona.

Z racji tego, że mamy drugie źródło, które działa niezależnie od pierwszego i działają one w oparciu o różne paliwa, jest to korzyść, jeżeli tak możemy to powiedzieć, dla naszych odbiorców. Gdybyśmy mieli tylko jedno źródło, ten wzrost wynosiłby całe 120 proc.