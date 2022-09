Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wraca międzypowiatowy przegląd zespołów tanecznych w Kleczewie już w Kleczewie

Ogólnopolski międzypowiatowy przegląd zespołów Tanecznych w Kleczewie już wkrótce

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią wraca Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych w Kleczewie. Widowisko taneczne z udziałem dziecięcych i młodzieżowych formacji z różnych stron Polski odbędzie się 27 września w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kleczewie.

Konkurs, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Urząd Gminy i Miasta Kleczew, adresowany jest do grup tanecznych działających przy szkołach i gminnych ośrodkach kultury. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wielkopolski Kurator Oświaty.

– Przegląd Taneczny, od 2004 r. służy konfrontacji dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych z małych środowisk wiejskich i miejskich, a zarazem jest miejscem spotkania młodych ludzi, których łączy wspólna pasja – taniec. Ponadto, impreza wypełnia lukę, jaką jest brak przestrzeni do prezentacji umiejętności tanecznych przez zespoły ćwiczące na co dzień w małych wiejskich szkołach. Dając takie możliwości, wydarzenie stanowi dodatkowy impuls dla dzieci i młodzieży do systematycznej pracy w celu doskonalenia warsztatu tanecznego.