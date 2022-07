Plaża miejska w Licheniu Starym. Tam woda jest najcieplejsza. Odwiedziny nad Jeziorem Licheńskim Marcin Maliński

To miejsce zdecydowanie cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie w wakacyjne popołudnia. My wybraliśmy się tam wcześniej, by móc obejrzeć plażę w Licheniu w pełnej okazałości. Też lubicie spędzać tam czas latem?