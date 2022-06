Plaża „Hutnik” w Mikorzynie. Miejsce, gdzie w upalny dzień odpoczniesz od upału

Plaża „Hutnik” w Mikorzynie

Wybierając się na plaże szukamy tej jedynej, najlepszej, gdzie jednocześnie można odpocząć, ale także dobrze się zabawić. Niedaleko Konina, w Mikorzynie, istnieje plaża, na której dzięki dużej ilości drzew, można odpocząć od lejącego się z nieba żaru. Zacieniony teren sprawia, że temperatura powietrza jest tam niższa o kilka stopni, co jest naprawdę bardzo odczuwalne. Wiemy co mówimy, bo przetestowaliśmy ją specjalnie dla Was!

Zachowajmy rozwagę!

Plaża w Mikorzynie jest aktualnie niestrzeżona, co oznacza, że nie spotkamy tam ratownika, który będzie czuwał nad naszym bezpieczeństwem. Pomimo znaku z napisem „ZAKAZ KĄPIELI” z chłodnej wody korzysta mnóstwo osób, co oczywiście nie jest równoznaczne z łamaniem prawa. Należy jednak pamiętać, że pływając w miejscach niestrzeżonych, robimy to na własną odpowiedzialność. Zachowajmy wtedy rozwagę i stosujmy się do wszelkich zaleceń bezpieczeństwa w związku z korzystaniem z kąpielisk!

W kolejnych dniach pokażemy wam kolejne kąpielisko niedaleko Konina, które warto odwiedzić w gorący dzień!