Plany na jesienny weekend w Koninie i okolicach? Mamy kilka propozycji. Oto najciekawsze miejsca

Park Makiet „Mikroskala” to unikatowa w skali europejskiej atrakcja, położona przy ulicy Świętojańskiej w Koninie. W Parku znajduje się wystawa makiet o tematyce filmowej, przyrodniczej oraz historycznej. Odwiedzający park mogą podziwiać m. in. makietę wybuchu w Hiroshimie, filmu „Gwiezdne Wojny”, Arki Noego, floty Krzysztofa Kolumba u wybrzeży Karaibów, tonącego Titanica, czy makietę lądowania na Księżycu. Są też tradycyjne makiety kolejowe dla starszych oraz młodszych pasjonatów kolejnictwa. Na najmłodszych gości parku czeka makieta wesołego miasteczka pełna kolorów i świateł, makieta epoki dinozaurów, a także kolejki przejeżdżające przez krainę postaci ze znanych wszystkim bajek. Wiele z makiet jest interaktywnych, co tylko zwiększa atrakcyjność parku.

Mikroskala