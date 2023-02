Piotr Cugowski zagrał dla mieszkańców Konina. Sala wypełniona po brzegi. Zobaczcie zdjęcia!

Piotr Cugowski w Koninie

Przez 20 lat Piotr stał na czele zespołu Bracia z którym wydał sześć albumów studyjnych, a od początku 2019 roku prowadzi działalność solową. W październiku 2019 roku wydał swoją pierwszą solową płytę pt. „40”. To z tego albumy pochodzą przeboje „Kto nie kochał” „Zostań ze mną”, „Daj mi żyć” i „Takich jak my nie znał świat” które podbiły radiowe listy przebojów.

Piotr pełni także rolę trenera wokalnego w kolejnej edycji programu The Voice of Senior, po tym jak zaskarbił sobie sympatię widzów w 9. edycji The Voice of Poland.

Zobaczcie fotorelacje z czwartkowego koncertu w Koninie!